ANTALYA'da 42 yaşındaki Hanım Dalkılıç'ın midesindeki 10 santimlik tel, ameliyatla çıkarıldı. Dalkılıç, kışın yediği petek balla teli yutmuş olabileceğini söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan 2 çocuk annesi ev kadını Hanım Dalkılıç, şiddetli karın ağrısıyla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada ilk tetkikleri yapılan Dalkılıç, ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Dalkılıç'ın midesinde yabancı bir cisim olduğunu belirleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Dinç ile Uzman Doktor Nesli Yiğitsoy, ameliyatla bu cismi mideden aldı.



10 SANTİMLİK TEL ÇIKTI



Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Bülent Dinç, endoskopi yöntemiyle mideyi delen yabancı cismi gördüklerini söyledi. Kapalı yöntemle gerçekleştirdikleri operasyonda mideyi delip karaciğere ve damarlara doğru ilerleyen teli saptadıklarını kaydeden Doç. Dr. Bülent Dinç, “Yaklaşık 10 santimetrelik tel çıktı. Yediği petek balın teli olduğunu düşünüyoruz. Normal şartlarda bu cisimler yüzde 95 olasılıkla vücuttan kendi kendine atılır. Ancak bu hastamızda ameliyat şarttı. Çıkardığımız telin uç kısmı karaciğere giden damarlara çok yakın mesafedeydi. Bir süre daha geç kalınsaydı hayati tehlike ile karşı karşıya kalabilirdik" dedi.



HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN BALI SATIN ALMIŞ



Hanım Dalkılıç, kışın hastalıklardan korunmak için pazardan bal peteği satın aldıklarını belirterek, fark etmeden teli yutmuş olabileceğini aktardı. Dalkılıç, midesinden çıkan teli hatıra olarak saklayacağını kaydetti.