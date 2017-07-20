SAĞLIK Bakanlığı, Bartın Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerinde son 4 yılda doğum sırasında 2 bebeğin öldüğü, 7 bebeğin sakat kaldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişlerinin, 2104 yılından itibaren hastanede gerçekleşen doğumları inceleyeceği belirtildi.

Hastanede son dönemde doğum sırasında çeşitli ihmaller sonucu 2 bebeğin öldüğü, 7 bebeğin sakat kaldığı ileri sürüldü. Ölen bebeklerden birisinin hastane tuvaletinde dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı. Geçen yıl 9 Şubat'ta 25 haftalık hamileyken hastaneye başvuran ve doğum sancısı gaz sanıcısı sanılarak müdahale edilmediği ileri sürülen 36 yaşındaki H.K.'nın ihtiyacını gidermek için girdiği tuvalette doğurduğu erkek bebeği öldü. H.K.'nın, kendisiyle ilgilenmedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu ebe Ö.B.K. ve hemşire T.Ö. hakkında Bartın Valiliği, "Doğumun yatakta veya tuvalette olmasının bebeğin yaşayabilirliği açısından herhangi bir öneminin olmadığı" yönündeki bilirkişi görüşü doğrultusunda soruşturma izni vermedi.



Söz konusu iddiaların basına yansıması ardından Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı soruşturma başlattı. 2 müfettiş, hastanede 2014 yılından itibaren gerçekleşen ve şikayet konusu olan 16 doğumu inceleyecek. Müfettişler, hukuk mücadelesi de başlatan ailelerle görüşerek ifadelerini aldıktan sonra görevli sağlık personelinin de ifadelerine başvuracak.