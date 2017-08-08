Salihli'de uyuşturucu operasyonu
Salihli'de uyuşturucu operasyonu
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası sürüyor
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası sürüyor
Flaş Arda Turan ve Milli Takım kararı
Flaş Arda Turan ve Milli Takım kararı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

Hastanede ortalığı karıştıran tesadüf!

FATİH'te, 4 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün yakınları ile rahatsızlanan annesini aynı hastaneye getiren otomobilin sürücüsü arasında kavga çıktı. Hastanenin acil servisi önünde yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Hastanede ortalığı karıştıran tesadüf!

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 3 Ağustos günü meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Akın Ç. ağır yaralanarak Fatih Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsü, birkaç yakını ile birlikte saat 19.30 sıralarında, rahatsızlanan annesini aynı hastaneye getirdi.

Tedavisi süren motosiklet sürücüsünün yakınları ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü hastane içinde karşılaştı ve aralarında önce sözlü tartışma yaşandı.

Araya giren hastanenin güvenlik görevlileri, otomobil sürücüsü ve beraberindekileri dışarı çıkardı.

Dışarı çıkarılan otomobil sürücüsü ve beraberindekiler, tekrar hastaneye girmek isteyince güvenlik görevlileriyle aralarında gerginlik oldu.

Bunun üzerine dışarı çıkan motosiklet sürücüsünün yakınları, otomobil sürücüsü ve yakınları ile kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavga eden kişileri gözaltına alarak Şehremini Polis Merkezi'ne götürdü.

Birbirlerinden şikâyetçi olmadıklarını beyan eden her iki gruptan kişiler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hastane #ortalığı #karıştıran #tesadüf #fatih
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gazinoya silahlı baskın: 1 ölü
Sonraki Haber
Sabaha karşı panik anları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.