Antalya'da eşiyle tedavi olmaları için yatırıldıkları hastaneden kaçtığı iddia edilen uyuşturucu bağımlısı anne, bebeğini de yanına alarak Yozgat'taki ablasının yanına gittiğini belirtti

Antalya'da hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bebeği bağımlı dünyaya gelen ve eşi ile tedavi için yatırıldıkları hastaneden kaçtıkları iddia edilen anne, hastaneden kaçmadıklarını, imza atarak ayrıldıklarını belirtti.

Annesi ve 5 aylık bebeği R.E.A. ile bir süreliğine Yozgat'ta yaşayan ablasının yanına giden B.A. (22) kendilerine telefonla ulaşan AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente geldiklerinden bu yana uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

"Burası bana iyi geldi" diyen bağımlı anne, ablasının yanında bir ay kadar kalmayı planladıklarını belirtti.

"Tedavi için yatırıldıkları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezinden (AMATEM) eşi R.A. (26) ile kaçtıklarına" yönelik basında haberlerin yer aldığını hatırlatan B.A, "Eşimle hastaneden kaçmadık. İmza verdik, ayrıldık. Hastaneden ayrılacağımızdan doktorların haberi vardı. Yalnız kalmaya alışkın değilim. Eşimle ayrı bölümlere yatışımız yapıldı. Sıkıldım bahçeye bile saatli çıkabiliyordum. Verilen ilaçların da çok faydalı olmadığını düşünerek ayrılmaya kadar verdik." dedi.

Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan bebeğinin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kontrollerinin sürdüğünü anlatan B.A, bir sonraki kontrolün gelecek ay yapılacağını ifade etti. B.A, Antalya'ya dönüp bebeği kontrole götüreceklerini kaydetti.

B.A, "Uyuşturucuyu bırakmayı çok istiyorum ve bırakacağıma inanıyorum. AMATEM'den verilen ilaçları kullanıyorum ancak 'Palet' adı verilen bir tedavi yöntemi var. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yapılıyor. Yaklaşık bir yıl süren bu tedavi sonunda beyindeki bir şeyi tıkıyorlar. Uyuşturucu içtiğinizde bir şey anlamıyorsunuz ve böylece bırakıyorsunuz. Bu tedaviyi olmak istiyorum ancak oldukça pahalı." diye konuştu.



"Kızımı ikna etmeye çalışıyorum"

Anneanne G.T. ise kızının Antalya'daki ortamından bir süre uzak kalmasının iyi olacağını dile getirdi.

Yozgat'a gideli kısa bir süre olmasına rağmen yeni bir ortamın kızına iyi geldiğine işaret eden G.T, şöyle konuştu:

"Antalya'dan en az bir yıl uzak kalmasının faydalı olacağına inanıyorum çünkü kızım tamamen bırakmak istiyor ve ben de elimden gelen desteği veriyorum. Kızımı yeniden hastaneye yatması konusunda ikna etmeye çalışıyorum. Tamamen taşınmak istiyorum ama kızım buna karşı çıkıyor. 'Palet' olarak adlandırılan tedavi yöntemi için özel hastane ile görüştük ve bir hafta için 5 bin lira ücret talep ediliyor. 'Palet' denilen malzeme için ise bin 600 lira gerekiyor. Şu an bu paraları verebilecek durumumuz yok. Bu konuda yardım talep ediyoruz."

Öte yandan, çiftin tedavi gördüğü AMATEM'in bünyesinde bulunduğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri de çiftin hastaneden kaçmadığını, imza atarak ayrıldıklarını bildirdi.

Antalya'da arkadaşları tarafından 8 yıl önce uyuşturucuya alıştırılan B.A, 3 yıl öne tanıştığı R.A. ile evlenmiş ve bu evlilikten bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti. Annenin hamilelik sırasında uyuşturucu kullanmaya devam etmesi nedeniyle bebeğin de bağımlı olarak doğduğu belirlenmişti. Geçen ay, bağımlı çiftin basında haberlerinin yer alması üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla B.A. ve R.A. ile Antalya Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri temasa geçmişti. Çift ve bebeği R.E.A. hastaneye götürülerek kontrollerden geçirilmiş, çiftin AMATEM'e yatışı yapılmıştı. Bağımlı çiftin hastaneden kaçtıkları yönünde basında haberler çıkmıştı. Haberler üzerine anneanne torununun velayetini almak için mahkemeye başvurmuştu.