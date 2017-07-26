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Hastanelere e-sicil uygulaması geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelere elektronik sicil uygulaması başlatıyor. Eskişehir’de pilot olarak başlayan uygulama yaygınlaşacak. Artık MR makinesi olmayan MR faturası kesemeyecek.

Hastanelere e-sicil uygulaması geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel Hastanelere elektronik sicil uygulamaya hazırlanıyor. Pilot uygulama Eskişehir'deki özel hastanelerde başladı. 2018'de tüm ülkeye yayılması planlanan uygulamayla MR'ı olmayan hastane MR faturası, tomografisi olmayan hastane tomografi faturası kesemeyecek. Konuyla ilgili bilgi veren SGK yetkilisi şunları söyledi:

"Kurumla sözleşme yapan özel hastanelerin artık bir elektronik sicil kaydı (elektronik karnesi) olacak. Bu kayıt hastanenin fiziki kapasitesini, laboratuvarını, röntgenini, tüm tıbbi cihazlarını, doktorunu, hemşiresini, soruşturmalarını, teftişlerini, hasta memnuniyetlerini, aldığı cezaları, hukuksal davaları, başarıları, klinik etkinliklerini kapsayacak."

ŞİKÂYET ÇOKSA SÖZLEŞME YOK

Bundan sonra hastanelerle sözleşme yapmadan önce elektronik sicil kayıtlarına bakılacağını anlatan aynı yetkili, "Diyeceğiz ki 'hastanenizden şu şu alanlardan çok şikâyet geliyor, düzenleme yapın', 'yolsuzluk olmuş düzenleme yapmalısın.' Sistemle veriler ortaya çıkacak. MR'ı olmayan MR faturası, tomografisi olmayan tomografi faturası kesemeyecek" dedi.

OBJEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

PKK-FETÖ ile ilişkilendirilmiş ve hastaları mağdur eden hastanelerle de sözleşme yapmadıklarını anlatan aynı yetkili, "Buna stratejik alım deniyor. Objektif kriterlerimiz var. Hem hekim bazlı, hem hastane bazlı verilerin olması lazım. Puanlama yapmayacağız. A ilindeki hastanelerimizin profilini bileceğiz. Sistemimizi çok sağlam oluşturuyoruz. Hastalık taşıyan kalplerde hastalığı artırmayacağız. Sistem suçu teşvik etmemeli, engellemeli. Düzeltme yapmayan hastane ile sözleşme yapmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sosyal güvenlik kurumu #özel hastaneler #sicil uygulaması #MR #Eskişehir #sgk
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