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Hatay Altınözü'nde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

HATAY'ın Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi girişinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hatay Altınözü'nde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

HATAY'ın Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi girişinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde sınırdan kaçak göçmenleri aldığı iddia edilen 31 NEC 34 plakalı minibüs ile ona öncülük ettiği öne sürülen bir otomobil, Altınözü Oymaklı Mahallesi girişinde devriye görevindeki jandarma timinin dikkati çekti.

Jandarmanın, 'dur' ihtarına uymayan öncü araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Jandarmaya ateş açılan araç ile kaçakların bulunduğu minibüs bölgeden hızla uzaklaştı.

Kaçan araçları takibe alan jandarma ekipleri, Çetenli Mahallesi girişinde iki araca müdahalede bulundu.

Öncü araçtan bir kez daha ateş açılması üzerine çıkan çatışmada, minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatışmanın ardından bölgeden kaçan plakası belirlenemeyen otomobil aranıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çatışma #altınözü #hatay
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