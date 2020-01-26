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Hatay'da 2 kişi evde ölü bulundu

Antakya ilçesinde 2 kişi evde ölü bulundu.

YURT 26.01.2020, 21:18
Hatay'da 2 kişi evde ölü bulundu

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 2 kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde F.A'dan (43) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine F.A'nın ikametine giden ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde F.A ve boşandığı eşi A.K'nin (42) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde F.A. ve A.K'nin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından cesetler Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nargile kömüründen zehirlendiği sanılan F.A. ve A.K'nin barışmak için bir araya geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA
#hatay
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