Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 24'ü çocuk 47 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir minibüsü çevre yolunda durdurdu.
Araçta, 24'ü çocuk 47 Suriyeli bulunduğu belirlendi. Minibüs şoförü gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kırıkhan'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 24'ü çocuk 47 yabancı uyruklu yakalandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 24'ü çocuk 47 yabancı uyruklu yakalandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.