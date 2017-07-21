Deprem sonrası çok önemli uyarı
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Bass gidiyor
Bass gidiyor
İçtüzük değişikliği komisyonda kabul edildi
İçtüzük değişikliği komisyonda kabul edildi
İran'dan Kuveyt'e yanıt geldi
İran'dan Kuveyt'e yanıt geldi

Hatay'da 47 yabancı uyruklu yakalandı

Kırıkhan'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 24'ü çocuk 47 yabancı uyruklu yakalandı.

Hatay'da 47 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 24'ü çocuk 47 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir minibüsü çevre yolunda durdurdu.

Araçta, 24'ü çocuk 47 Suriyeli bulunduğu belirlendi. Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #yabancı uyruklu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölenlerden biri Türk
Sonraki Haber
EPDK'dan 13 akaryakıt şirketine 3,3 milyon lira ceza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.