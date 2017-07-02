Dörtyol ilçesinde sahile sıralanan farklı şehirlerinden gelen 100 balıkçı, olta atarak balık beklemeye başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 100 balıkçı, 2 kilometre boyunca sahile sıralanarak olta atıp balık avlamaya başladı.



Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) ile Dörtyol Belediyesince düzenlenen kıyıda balık tutma etkinliği, Numune Evler Mahallesi'ndeki sahil plajında gerçekleştiriliyor.



Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ilçelerinde ikinci kez düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını söyleyerek, bunu geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.



OSABDER Başkanı Serdar Zihni de etkinlikle insanları balık yemeye ve balıkçılığa özendirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Yarışmacılar, 2 kilometre boyunca yerleştikleri sahilde oltalarını atarak balık beklemeye başladı. Yarın sabaha kadar sürecek yarışma sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.