CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar

Hatay'da balık tutma yarışması

Dörtyol ilçesinde sahile sıralanan farklı şehirlerinden gelen 100 balıkçı, olta atarak balık beklemeye başladı

Hatay'da balık tutma yarışması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 100 balıkçı, 2 kilometre boyunca sahile sıralanarak olta atıp balık avlamaya başladı.

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) ile Dörtyol Belediyesince düzenlenen kıyıda balık tutma etkinliği, Numune Evler Mahallesi'ndeki sahil plajında gerçekleştiriliyor.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ilçelerinde ikinci kez düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını söyleyerek, bunu geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

OSABDER Başkanı Serdar Zihni de etkinlikle insanları balık yemeye ve balıkçılığa özendirmeyi amaçladıklarını anlattı.
Yarışmacılar, 2 kilometre boyunca yerleştikleri sahilde oltalarını atarak balık beklemeye başladı. Yarın sabaha kadar sürecek yarışma sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #dörtyol #hatay #Kıyıda Balık Tutma Yarışması
banner863
Önceki Haber
Ankaragücü topbaşı yaptı
Sonraki Haber
Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.