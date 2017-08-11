Bankaların para naklinde hizmet veren özel bir şirkete ait minibüs, saat 08.00 sıralarında Sakarya Caddesi'nden geçerken tenha bir noktada motosikletli ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Araçta bulunan 2 görevli yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
Maskeli soyguncular ise motosikletle kaçıp izlerini kaybettirdi.
Polis kentte alarma geçerek soyguncuları yakalamaya çalışırken, araçtaki para kasalarının hepsinin alınamadığı anlaşıldı.
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde bir bankanın para nakil aracına silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Bankaların para naklinde hizmet veren özel bir şirkete ait minibüs, saat 08.00 sıralarında Sakarya Caddesi'nden geçerken tenha bir noktada motosikletli ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
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