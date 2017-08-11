HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde bir bankanın para nakil aracına silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Bankaların para naklinde hizmet veren özel bir şirkete ait minibüs, saat 08.00 sıralarında Sakarya Caddesi'nden geçerken tenha bir noktada motosikletli ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Araçta bulunan 2 görevli yaralanıp hastaneye kaldırıldı.



Maskeli soyguncular ise motosikletle kaçıp izlerini kaybettirdi.



Polis kentte alarma geçerek soyguncuları yakalamaya çalışırken, araçtaki para kasalarının hepsinin alınamadığı anlaşıldı.