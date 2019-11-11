Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 71 yaşındaki Hacı Güllü yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
YURT 11.11.2019, 23:14
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Orhan Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Güllü'den (71) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve kapıyı kırarak giren ekipler, Hacı Güllü'nün yerde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılan Hacı Güllü'nün öldüğü belirlendi.
Hacı Güllü'nün cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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