Hatay'da feci kaza: 5 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
YURT 18.11.2019, 10:16
Alınan bilgiye göre, Adem A'nın kullandığı 76 BD 793 plakalı otomobil çevre yolunda Abdulkadir T'nin kontrolündeki 31 KOH 76 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Adem A. ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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