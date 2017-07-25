Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 9 kişinin daha arandığı öğrenildi.
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
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