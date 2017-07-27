Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Suat Çevik, köprülü kavşaktan yola atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, İskenderun Adliye Sarayı karşısındaki köprülü kavşakta meydana geldi.
Köprüye gelen Suat Çevik, bir süre etrafı izledikten sonra kendini alt geçitteki yola attı.
Yol kenarına düşen kadın, çağrılan ambulans ile götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Suat Çevik'in neden intihar ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Suat Çevik, köprülü kavşaktan yola atlayarak yaşamına son verdi.
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Suat Çevik, köprülü kavşaktan yola atlayarak yaşamına son verdi.
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