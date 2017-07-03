Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
İskenderun-Antakya karayolunda seyreden Mehmet Kılınç kontrolündeki 31 DF 843 plakalı otomobil, Reyhanlı-Samandağ çevreyolu kavşağı yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Naim Genç'in kullandığı 31 F 7428 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek yönlü ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.