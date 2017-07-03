Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



İskenderun-Antakya karayolunda seyreden Mehmet Kılınç kontrolündeki 31 DF 843 plakalı otomobil, Reyhanlı-Samandağ çevreyolu kavşağı yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Naim Genç'in kullandığı 31 F 7428 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre tek yönlü ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.