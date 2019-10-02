Hatay'da Samandağ Belediyesi'nin sahil şeridinde başladığı yıkım sancılı başladı. Hazine arazilerinin üzerindeki işletmelerin ve seraların yıkılması, işletme sahipleri ile belediye ve kaymakamlığı karşı karşıya getirdi. Ancak proje farklı kesimlerden destek görüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı şeridindeki hazine arazilerinde başlatılan yıkım işlemi, tepkilere neden oldu. Bazı işletme ve sera sahipleri yıkım işlemi nedeniyle belediye ve kaymakamlıkla karşı karşıya geldi.



Sahil şeridinde 300 dönümlük hazine arazisinin Samandağ belediyesine verilmesi, "Nihayet devlet halkı gördü" şeklinde yorumlandı. Samandağ belediyesi ilçe turizmini geliştirmek için proje hazırladı. Ancak yıkım işlemine bazı işletme ve sera sahipleri tepki gösterdi. Ellerinde yapı kayıt belgesi olanlar ise yargıya başvurdu. Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, sahilde hazine arazisine ev yapmış bazı kişilerin sıra kendilerine gelir düşüncesiyle provakasyon yaptığını, Samandağ halkının bu provakasyona gelmeyeceğini söyledi.



Eryılmaz, ilçeye gelen turist sayısının 100 bin kişiye ulaştığını, Samandağ'ın geleceği için tüm sahili turizme ve halkın kullanımına sunmak istediklerini vurguladı.



Kıyıdaki bazı işletme sahipleri tepki gösterse de, sahil şeridinin halka geri verilmesi Samandağ'da büyük destek görüyor. Vatan Partisi Samandağ İlçe Başkanı Gazi Karaali, projeyi destekliyor.



Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı da projeyi desteklediklerini, ancak tepkilerin yıkım şeklinden kaynaklandığını söyledi.



Yıkıma uğrayan sera ve işletmelerin avukatı Anıl Cevahir Can ise, geçmişte 50 metre olan kıyı şeridinin önce 100 metreye, sonra da 150 metreye çıkarıldığını, bu nedenle tapuları bu alan içinde kalan vatandaşların dava açmak zorundak kaldıklarını anlattı. Can, şimdi de imar barışından yararlanan yapı kayıt belgesi sahibi müvekkilerinin yargıya başvurduğunu söyledi.



Tepkilerin ardından Samandağ kaymakamı ve Samandağ belediye başkanı, yıkımın sürdüğü sahil şeridini gezdi, işletme ve sera sahipleri ile görüşmeler yaptı.



ulusal.com.tr

