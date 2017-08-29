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Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha karşı etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı araçların cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin içinde kaldığı ilçede, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan yağış devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay
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