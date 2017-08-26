Hatay'da Samandağlı vatandaşlar çevre için verdikleri mücadelede önemli bir başarı kazandı. Kasaplar çarşısının yıkılan yerine park yapılması taleplerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan da destek geldi. Savaş, bölgenin kamulaştırılması için çalışma yapacaklarını açıkladı

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2 aydır verdikleri mücadele Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş'ın desteğiyle tamamlandı.



Hatay'da Samandağı Kasaplar çarşısının yıkılan bölgesinin park olabilmesi için vatandaşlar mücadelesini sürdüyor.



Dün 75.yılı parkında açıklama yapan vatandaşlar 2 günlük yürüyüşünü bitirdi. Yurttaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a konuyu anlattı.



HATMEK binasında görüşme olumlu geçti. Vatandaşlar Başkan Lütfü Savaş'ın desteğini aldı. Toplantı sonunda Samandağ kasaplar çarşısının yıkılan yere park yapılması kararı alındı.



Parkın yüzde 40 ı elinde tutan özel şahışlardan ise bu yerin satıl alınmaı kararlaştırıldı.



ulusal.com.tr