Hatay'ı defne kokusu sardı
Hatay'lı kadınlar defne yağı yapmak için kolları sıvadı. Defne ağaçlarından el birliğiyle toplanan meyveler kazanlarda kaynatılmaya başlandı.
YURT 11.11.2019, 18:28
Hatay'ı defne kokusu sardı.
Adını defne ağaçlarının bolluğundan alan Defne ilçesinde kadınlar, el birliğiyle defne yağı üretiyor.
Mağrifetli eller, zahmetli bir uğraşın ardından çıkardıkları yağın bir kısmını sabun yapımında kullanıyor.
Hataylı kadınlar aynı zamanda aile bütçesine de katkı sağlıyor.
Türkiye, dünyanın büyük defne yaprağı ihraçatsı olarak biliniyor.
ulusal.com.tr
19°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P