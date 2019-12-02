Hatay'ın şifası defne sabunu

Türkiye’de en çok Hatay’da yetişen defne, önce yağa sonra sabuna dönüştürüyor. Saç dökülmesinden bazı cilt hastalıklarına kadar pek çok hastalığa şifa olduğu düşünülüyor.

Hatay’da her yıl defne sabunu için üretim atölyeleri kuruluyor. Atölyelere, İskenderun Süpürge Derneği ile Ayna İskenderun Kültür Sanat Derneği ev sahipliği yapıyor.

Defne sabunun yapımı oldukça zahmetli, büyük emek gerektiriyor. Önce yağa sonra sabuna dönüştürülüyor.

25 yıldır defne sabunu yapan Ali Kiremit, her yıl zeytin hasadı ile beraber sabunların yapımına başlıyor.

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