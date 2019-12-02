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Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

YURT 02.12.2019, 16:49
Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit ve silahlı yaralama suçlarına karıştığını tespit ettiği ve "Gülerler" olarak bilinen grup üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
#hatay
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