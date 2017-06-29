Hatay Valisi Erdal Ata, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Er İsmet Sevinç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, şehit Sevinç'in İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde ikamet eden ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı.



Ata, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit Sevinç'e dua edildi.



Vali Ata'ya ziyarette 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Çağın Taşkın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil eşlik etti.



Piyade Er İsmet Sevinç, 24 Haziran'da Aktütün Dikilitaş bölgesinde görev dönüşü arkadaşının silahının ateş alması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.