Yurdun batı kesimlerinde 40 dereceleri bulan hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düştü. Sağanak yağış, dolu ve rüzgar etkili olduğu Edirne'de ağaçlar devrildi, Yalova'yı sel aldı. Yağışların akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olması beklenirken Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Edirne'ye önce sağanak, ardından dolu yağdı.



Kuvvetli rüzgar çatıların kremitlerini uçurdu, yollar sular altında kaldı, yol kenarındaki ağaçlar devrildi. Birgün önce sıcaktan nefes alamayan Edirne'liler şaşkına döndü.



Kentte 39 derece olan hava sıcaklığı 24 dereceye kadar düştü. Yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.



Şiddetli yağış Yalova'da etkili oldu. Sabah saatlerinde bir dere taştı, bazı binaların alt katlarını su bastı. Çiçek yetiştirilen seralar su altında kaldı.



Evlerinden çıkamayan yurttaşları itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarıldı.



İstanbul'da da gece yarısı başlayan yağışlar aralıklarla sürüyor.



Kuzey rüzgarlarının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düştü. Yağışların akşam saatlerinde özellikle Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor.



Batı Karadeniz içinse akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısı var. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen fırtınanın, yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.



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