SABAH saatlerinden İstanbul’da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

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İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları(Cumulonimbus) pilotlara zor anlar yaşattı. CB bulutları nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

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