İlk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in 1936-1937'de eğitim aldığı Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki iki kadın eğitmen, hemcinslerine havacılığı sevdirmeye çalışıyor.



Havacılık tutkularını meslek haline dönüştüren Kamile Yasdıman ve Tuğba Hasgül, merkezde planör uçuş ve yamaç paraşütü eğitmenliği yapıyor. Merkeze gelen kadınlara havacılığı sevdirmeye çalışan iki eğitmen, bu alana ilgi duyan hemcinslerine de örnek oluyor.

Planör uçuş eğitmeni Yasdıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin öncelikle başlangıç kursu için merkeze geldiğini söyledi.



"insan Uçmanın verdiği hazzın önüne geçemiyor"



Kursiyerlere ilk olarak hava hareketleri, planörün temel özellikleri ve uçuş fizyolojisi gibi bilgiler verdiklerini anlatan Yasdıman, şöyle devam etti:

"A brövesi denilen eğitimde de yalnız uçmayı öğretiyoruz. Birkaç adımın ardından başarılı olan, bu işi yapmak isteyen, eğitimlerini sürdürüp uçuş öğretmeni de olabilir. Branşım olan coğrafya öğretmenliğini bırakıp uçuş eğitmeni olarak THK'da kaldım. 50-55 yaşındaki öğrenciler gelip, hobi olarak uçuş yapabiliyor. Genç öğrencilerimiz de gelip, ayaklarının yerden kesilmesi hissini yaşayabiliyor. Daha önce hiç uçmamış ancak burada havacılığı sevip, çeşitli şirketlerde pilot olan çok öğrencimiz var."



Havacılığın bir tutku olduğuna işaret eden Yasdıman, "Her ne olursa olsun uçmanın verdiği hazzın önüne geçemiyor insan. 50 günlük bebeğim var. Onu da pilot yapmayı düşünüyorum. Sektörde kadın olarak çok azız. Kadınlar genellikle uçuş korkusuyla bize geliyor. Kadınlar her şeyi yapabilir. Önümüzde Sabiha Gökçen gibi güzel bir örnek var. Özellikle genç kızlarımız gelip mutlaka havacılığı denesin." diye konuştu.

"Şu anda aktif olarak planör uçuş eğitimi veren tek kadın pilotum." diyen Yasdıman, kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını hemcinslerine gösterdiğini belirtti.



"16 yaşından gün almış herkesi bekliyoruz"



Eğitmen Hasgül ise yamaç paraşütüyle 2003'te bir organizasyon sırasında tanıştığını bildirdi.



Çeşitli nedenlerden dolayı ancak 2008'de bu sporun eğitimi alabildiğini ifade eden Hasgül, THK'nın okullarında 2011'den bu yana yamaç paraşütü eğitmeni olarak görev yaptığını anlattı.



Yamaç paraşütünün zor olmadığını dile getiren Hasgül, "İstek ve azim olduktan sonra, adrenalini de seviyorsanız zor olmaz. Aslında kadınların rahatlıkla yapabilecekleri bir spor. Yamaç paraşütü nazik kullanılması gereken bir malzeme. Kadınların bu sporu daha iyi yaptığına inanıyorum." diye konuştu.

Hasgül, 16 yaşından gün almış herkesi eğitimlere beklediklerini kaydetti.