CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar

Havuzda fenalaşan çocuk kalp krizinden öldü

Kayseri'de yüzme havuzunda rahatsızlanan 12 yaşındaki Nilay Bengü Utkulu, kalp krizi geçirerek öldü.

Havuzda fenalaşan çocuk kalp krizinden öldü

Utkulu, dün, yüzme kursundan yararlanmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzuna gitti. Kısa süre suya girip çıkan Utkulu, dinlenmek için havuz kenarına oturdu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Utkulu'ya yetkililer tarafından müdahale edildi.

Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Utkulu, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp hastası olduğu ve birkaç kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Utkulu'nun kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Utkulu'nun cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nilay Bengü Utkulu #havuz
banner863
Önceki Haber
Saman altında kaçak sigara sevkiyatı
Sonraki Haber
Fas’ta orman yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.