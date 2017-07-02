Kayseri'de yüzme havuzunda rahatsızlanan 12 yaşındaki Nilay Bengü Utkulu, kalp krizi geçirerek öldü.

Utkulu, dün, yüzme kursundan yararlanmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzuna gitti. Kısa süre suya girip çıkan Utkulu, dinlenmek için havuz kenarına oturdu.



Bir süre sonra rahatsızlanan Utkulu'ya yetkililer tarafından müdahale edildi.



Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Utkulu, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kalp hastası olduğu ve birkaç kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Utkulu'nun kalp krizinden öldüğü belirlendi.



Utkulu'nun cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.