Aydın'ın Koçarlı ilçesinde annesinin 10 yıldır adeta bebek gibi baktığı 32 yaşındaki MS hastası fanatik Beşiktaşlı Adem Arslan, vaktini 6 yıldır sıkı bir bağ kurduğu "Çapkın" adlı muhabbet kuşuyla geçiriyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan, Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalanan ve 10 yıldır annesinin adeta bebek gibi baktığı Beşiktaş taraftarı 32 yaşındaki Adem Arslan, vaktini "Çapkın" adını verdiği muhabbet kuşuyla geçiriyor.

Yeni Mahalle'de doğup büyüyen, askerden döndükten sonra pide ustası olarak işine devam eden Arslan'ın hayatı, düğün hazırlığı yaptığı sırada MS hastalığına yakalanmasıyla değişti.

Sol gözü iyi görmediği için gittiği doktorda MS hastası olduğunu öğrenen Adem Arslan, zamanla halsizleşti, bir süre sonra da yatağa bağımlı hale geldi.

İşe gidemeyen, günlük işlerini dahi yardım almadan göremeyen Arslan, evden çıkamaması nedeniyle yaklaşık 10 yıldır annesinin bakımıyla hayata tutunuyor.

Yatağa bağımlı olması nedeniyle günlerini televizyon seyrederek geçiren Adem Arslan, arkadaşlık yapması için aldığı ve "Çapkın" adını verdiği muhabbet kuşuyla eğleniyor.

Beşiktaş taraftarı olan Arslan, üzerine konan Çapkın'la birlikte maçları seyrediyor.

Yastığından bardağına kadar tüm eşyaları siyah beyaz renklerde olan Adem Arslan'ın odasındaki koltukların üzerinde duran forma ve atkılar da dikkati çekiyor.



"Beşiktaş'ın maçına gitmek istiyorum"

MS hastalığını daha önce hiç duymadığını ifade eden Arslan, hastalığın ilk aşamalarında kendisini iyi hissettiğini fakat gün geçtikçe sağlığının kötüye gittiğini söyledi.

Askerliğini komando olarak yaptığını anlatan Adem Arslan, "Oradayken her şey çok güzeldi. Tekrar iş hayatıma dönünce bunlar geldi başıma. Şimdi dışarıya çıkamıyorum. Kollarımda sanki şu an bir tankın ağırlığı var. Eski sağlığıma kavuşmayı çok istiyorum ama yapacak bir şey yok. Allah ne derse o." diye konuştu.

Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Arslan, "Beşiktaş'ın şampiyonluğuna çok sevindim. Askerden geldikten sonra Beşiktaş'ın maçına gidecektim ama nasip olmadı ve bu hastalığa yakalandık. Yeni sezonda da gitmeyi çok isterim ama bu halimle nasıl giderim bilemiyorum." dedi.

Adem Arslan, vaktini muhabbet kuşu Çapkın ile geçirdiğini ifade ederek, "Çapkın benim 6 yıldır en yakın arkadaşım oldu, bazen 'Beşiktaş' diyor, benim dert ortağım oluyor." ifadesini kullandı.

Oğlunun sağlıklı günlerindeki fotoğraflarına bakıp gözyaşı döken anne Ayşe Arslan ise evladına adeta bir bebek gibi baktığını ve tüm gününün çocuğuyla ilgilenerek geçtiğini belirtti.

Çocuğunu bu halde gördükçe sinirlerinin bozulduğunu aktaran Arslan, "Çok üzülüyorum, oğlumun hastalığı yüzünden benim de psikolojim bozuldu. Tüm günüm onunla geçiyor. Daha önce fırtına gibiydi. Koca koca un çuvallarını kaldırırdı. Çok zor ancak başa gelen bilir bu acıyı. Oğlum için 10 yıldan beri gözyaşı döküyorum" şeklinde konuştu.