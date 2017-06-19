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Hayvan piyasası çok durgun

Erzurum'da kurulan canlı hayvan pazarındaki hayvanlara alıcı çıkmaması, yetiştiriciyi zor durumda. Yetiştiriciler, azalan hayvan sayısı ve yüksek girdi masraflarından yakınıyor.

Hayvan piyasası çok durgun

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında yüksek fiyatlardan dolayı yaprak kıpırdamıyor.

Çevre ilçelerden gelen yetiştiricilerin hayvanlarını satışa çıkardığı pazarda, hayvanlar için alıcı çıkmıyor.

Sabah getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, akşam tekrar geri götürülüyor.

Besiciler girdi fiyatları ve azalan hayvan sayısıyla satış fiyatlarını yüksek tutuyor; pazarda satış gerçekleşemiyor.

Bölge sakinleri, piyasadaki belirsizlikten dertli. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #erzurum
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