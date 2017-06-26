Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni arife ile bayramın ilk iki gününde 37 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, arife ile Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde, çoğunluğunu il dışından gelenlerin oluşturduğu 37 bin kişi ziyaret etti.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Hayvanat bahçesi bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana 37 bin kişiyi ağırladı. Bu sayının yarın akşam saatlerine kadar 50 bini geçmesi bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Arife günü ile bayramının ilk gününde vatandaşların yoğun bir şekilde hayvanat bahçesine geldiğini aktaran Özsöyler, "Komşu vilayetlerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden misafirlerimiz oldu. Bunun dışında yabancı turistleri de görmek bizleri mutlu ediyor. En çok foklar, maymunlar, zürafa ve doğa müzemiz ilgi gördü. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Arife günü ve bayramın ilk iki gününde ziyaretçi sayımız 37 bine ulaştı."

Özsöyler, 300 türde 7 binden fazla hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin geçen yıl 3 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bu yıl sonuna kadar 3,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001'de hizmete açılan hayvanat bahçesine gelenler, hemen her türden hayvanı görme fırsatı buluyor. Hayvanat bahçemiz Avrupa içerisinde en fazla doğurganlık oranına sahip olanlardan biridir. Ziyaretçilerin yüzde 80'ini il dışından gelenler oluşturuyor. Herkesin gelip görmesini bekliyoruz."

Bayram tatili için ailesiyle Bursa'dan gelen Hüseyin Demir, hayvanat bahçesini çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel ve büyük bir hayvanat bahçesi." dedi.

İstanbul'dan gelen Leyla Çam da şempanzelere hayran kaldığını ifade ederek, herkesin bu güzellikleri görmesini istedi.