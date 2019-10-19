HDP'den otobüslü engelleme
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturma eylemini engellemek istedi. HDP il binası önüne parti otobüsü park edildi. Ancak bu da ailelerin evlat nöbetine engel olmadı
YURT 19.10.2019, 14:10
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
Annelerin oturma eylemini engellemek için HDP il binası önüne parti otobüsü park edildi.
Bir süre il binası önünde eylem devam etti. Anneler, HDP'lilere tepki gösterdi.
Ardından polisin talimatıyla otobüs, parti binası önünden kaldırıldı.
Aileler kendileri için kurulan seyyar çadırlara geçti.
ulusal.com.tr
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