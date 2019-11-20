HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 52 zanlı gözaltına alındı. HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı bazı şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12'si cezaevine gönderildi. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli de daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Diğer 24 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

ulusal.com.tr