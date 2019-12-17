HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı

Terör soruşturmaları kapsamında bir HDP'li belediye başkanı daha tutuklandı.



HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Eş Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım’da görevinden uzaklaştırıldı.



Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.





ulusal.com.tr