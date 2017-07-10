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HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Siirt İl Eş Başkanı Abdullah Çetin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında bu sabah evinde gözaltına alındı.

HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı

Abdullah Çetin, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Siirt Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında Çetin'in ev ve ofisinde arama yapıldığı ve bazı dijital materyallere el konulduğu belirtildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hdp #SİİRT İL BAŞKANI #Abdullah Çetin
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