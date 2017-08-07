Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye tarafından ailelere hediye edilen çocuk bakım setinin bulunduğu çanta ve zıbınlar, dikiş nakış kursuna katılan dezavantajlı kadınlara gelir kapısı oldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye tarafından "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında ailelere hediye edilen çocuk bakım setinin bulunduğu çanta ve zıbınlar, dikiş nakış kursuna katılan dezavantajlı kadınlara gelir kapısı oldu.



Belediyenin projesi kapsamında, yeni doğan tüm bebekler evlerinde ziyaret edilerek, ailelere içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çocuk bakım seti hediye ediliyor.







Bakım setinin yer aldığı çanta ile zıbınlar ise ilçedeki Aile Desek Merkezi bünyesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan dezavantajlı kadınlarca hazırlanıyor. Haftada 40 çanta hazırlayan 5 kadın kursiyer, ayda yaklaşık 500'er lira gelir elde ediyor.



Kursiyerlerden Sevgi Oral (41), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar merkez tarafından açılan birçok kursa katıldığını ifade etti.

Dikiş nakış kursuna katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Oral, aldığı eğitim sayesinde kendisini geliştirdiğini, aynı zamanda gelir elde ettiğini belirtti.



"Öz güvenim yerine geldi"



Remziye Erol (47) ise eşinden ayrıldıktan sonra Karakoçan'a yerleştiğini kaydetti.



Katıldığı kursta projeye katkı sunduğunu anlatan Erol, burada zıbın dikip el becerisini geliştirdiğini söyledi.



Kursun psikolojik açıdan da kendisine büyük katkı sunduğuna işaret eden Erol, "Çok güzel bir ortamımız var, gayet memnunuz. Kadınlarımız becerikli, çalışarak evlerine katkı yapmak istiyor. Burada hem meslek ediniyoruz hem de para kazanıyoruz.



Bu çok güzel bir şey. Yaşadığım zor süreci, arkadaşlarım sayesinde rahat bir şekilde atladım.



Öz güvenim yerine geldi." ifadelerini kullandı.