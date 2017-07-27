Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, otogara kurduğu Güneş Enerji Sistemi Projesiyle, hem elektrik üretecek hem de üretilen fazla elektriği satacak.

Hem otopark hem de güneş enerji santrali. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeye imza attı.



Belediye, kentteki otogara kurduğu güneş enerji santrali ile hem otogarın enerji ihtiyacını karşılanıyor, hem de fazladan üretilen enerjiyi satıyor.



Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Otogar'ın açık otoparkına Güneş Enerji Sistemi Projesi yaptı.



Çelik konstrüksiyonlardan yapılan ve Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otoparkı olan proje kapsamında, 2 bin 460 güneş paneli kuruldu.



GES Projesiyle birlikte toplam alanı 5 bin 750 metrekare olan açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı otopark görünümüne kavuştu.



Projenin tamamlanmasıyla otopark alanına aynı anda 18 şehirlerarası otobüs, 12 minibüs ve 132 misafir araç park edebilecek.



Projeden elde edilen elektrik Otogar'ı aydınlatacak.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, otogarın energi ihtiyacının ardında kalan enerjiyi ise satacaklarını söyledi.



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