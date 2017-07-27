İran uzaya roket fırlattı!
İran uzaya roket fırlattı!
Putin'den Trump açıklaması
Putin'den Trump açıklaması
Taksici, taksimetreyi açmayınca...
Taksici, taksimetreyi açmayınca...
Fazıl Say, en prestijli müzik ödülünün sahibi
Fazıl Say, en prestijli müzik ödülünün sahibi

Hem otapark hem elektrik santrali

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, otogara kurduğu Güneş Enerji Sistemi Projesiyle, hem elektrik üretecek hem de üretilen fazla elektriği satacak.

Hem otapark hem elektrik santrali

Hem otopark hem de güneş enerji santrali. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeye imza attı.

Belediye, kentteki otogara kurduğu güneş enerji santrali ile hem otogarın enerji ihtiyacını karşılanıyor, hem de fazladan üretilen enerjiyi satıyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Otogar'ın açık otoparkına Güneş Enerji Sistemi Projesi yaptı.

Çelik konstrüksiyonlardan yapılan ve Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otoparkı olan proje kapsamında, 2 bin 460 güneş paneli kuruldu.

GES Projesiyle birlikte toplam alanı 5 bin 750 metrekare olan açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı otopark görünümüne kavuştu. 

Projenin tamamlanmasıyla otopark alanına aynı anda 18 şehirlerarası otobüs, 12 minibüs ve 132 misafir araç park edebilecek. 

Projeden elde edilen elektrik Otogar'ı aydınlatacak. 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, otogarın energi ihtiyacının ardında kalan enerjiyi ise satacaklarını söyledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #elektirik santrali #diyarbakır #proje
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ege Denizi'nde deprem!
Sonraki Haber
Denizli'de FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.