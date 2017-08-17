ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde hemşire 36 yaşındaki Esma Güler, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Ereğli İlçesi'nde hemşire 36 yaşındaki Esma Güler, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Olay, Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak'da meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak görev yapan Esma Güler, bugün işe gitmedi. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, Güler'in cep telefonunu aradı, ulaşamayınca da evine gitti. Kapıyı açan olmayınca yangın merdiveninden içeri giren arkadaşları, Güler'i yatak odasında hareketsiz halde buldu. Esma Güler'in öldüğü belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Esma Güler'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.