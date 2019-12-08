Her sabah bacası tüten durak

Halil Demir Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Sada Köyünde yaşıyor. İlçe merkezindeki okulla servis aracıyla giden 2'si kendi çocuğu 4 öğrenci için 4metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.

Kış mevsiminde, soğuk havalarda çocukların ıslanıp üşümelerini istemeyen Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri durağa yaptığı kulübenin içine soba kurdu.

Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek kulübede soba yakıyor, çocuklara süt ve yiyecek hazırlıyor.

Kulübede sürekli odun bulunduğunu vurgulayan Demir, yolda kalan, aracı bozulanların da burayı kullanabilmesi için kulübenin kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

Öğrencilerde bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

ulusal.com.tr