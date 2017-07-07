Türkiye'de son 10 günde 147 yerde yangın çıktı. Yangınlarda 2 bin 184 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Son günlerde artan orman yangınlarını uzmanlar Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

İzmir, Mersin, Antalya, Denizli, Muğla... Türkiye'nin çiğerlerinin yandığı yangınlarda 2 bin 184 hektar orman ve tarım arazisi kül oldu.



Peki bu yangınların sorumlusu kim ?



Son günlerde tırmanan orman yangınlarına karşı nasıl önlemler alınıyor. Konunun uzmanları Ulusal Kanal'a konuştu.



Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, denetimli yakma tekniğinin, ilk önlem olduğu görüşünde.



Karabük Üniversitesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Yard. Doç. Dr. Ufuk Coşkun, önleyici politikalar ve eğitimin önemine dikkat çekti.



İki uzman da, orman yangını yönetiminin ciddiyetle yürütülmesi gereken bir iş olduğunu vurguladı.



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