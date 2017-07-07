CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Dev operasyon başlıyor
Dev operasyon başlıyor
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

Her yıl 21 bin hektar alan yanıyor

Türkiye'de son 10 günde 147 yerde yangın çıktı. Yangınlarda 2 bin 184 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Son günlerde artan orman yangınlarını uzmanlar Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Her yıl 21 bin hektar alan yanıyor

İzmir, Mersin, Antalya, Denizli, Muğla... Türkiye'nin çiğerlerinin yandığı yangınlarda 2 bin 184 hektar orman ve tarım arazisi kül oldu. 

Peki bu yangınların sorumlusu kim ? 

Son günlerde tırmanan orman yangınlarına karşı nasıl önlemler alınıyor. Konunun uzmanları Ulusal Kanal'a konuştu.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, denetimli yakma tekniğinin, ilk önlem olduğu görüşünde.

Karabük Üniversitesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Yard. Doç. Dr. Ufuk Coşkun, önleyici politikalar ve eğitimin önemine dikkat çekti.

İki uzman da, orman yangını yönetiminin ciddiyetle yürütülmesi gereken bir iş olduğunu vurguladı.

  ulusal.com.tr


 

Etiketler; #türkiye #antalya #yangın
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TFF, yeni sezonun hakem listelerini açıkladı
Sonraki Haber
"Çok süper bir andı benim için"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.