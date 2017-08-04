Sitem ediyorlar çünkü Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de dereler bu yıl da suya hasret kaldı.
Ancak dere yataklarının kuruması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar değil.
Güneysu'daki susuzluğun nedeni bölgedeki hidroelektrik santralleri.
Santral projelerinin bulunduğu vadilerin dere yataklarında mevsim etkisiyle de neredeyse hiç su kalmadı.
Daha önce derede yüzen, balık tutan halkı eski günleri özlemle anıyor.
ulusal.com.tr
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