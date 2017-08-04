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HES Rize'de dereleri kurttu

4 mevsim aldığı yağmurla Türkiye'nin yağış rekortmeni olan Rize'de nehirler susuz kaldı. Derelerde yüzmeye ve balık tutmaya alışan bölge sakinleri, sorunun vadilerdeki hidroelektrik santrallerden kaynaklandığını belirtti.

HES Rize'de dereleri kurttu
Sitem ediyorlar çünkü Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de dereler bu yıl da suya hasret kaldı.

Ancak dere yataklarının kuruması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar değil.

Güneysu'daki susuzluğun nedeni bölgedeki hidroelektrik santralleri.

Santral projelerinin bulunduğu vadilerin dere yataklarında mevsim etkisiyle de neredeyse hiç su kalmadı.

Daha önce derede yüzen, balık tutan halkı eski günleri özlemle anıyor.


ulusal.com.tr
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