İstanbul Beykoz'da bir firmada hırsızlık olayı yaşandı. Makine ve kimya firmasında yaşanan hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beykoz'da yaşanan hırsızık olayı saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar güvenlik kameralarından kaçamadı.



Olay Göksu Mahallesindeki makine ve kimya firmasında yaşandı. İki hırsız fabrikaya girmek için dakikalarca uğraştı.



İçeri giren hırsızlar firmaya ait araçların yedek anahtarını iki cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayarı çaldı.



Hırsızların olay yerinden hızla uzaklaştıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Hırsızlar şirkete ait 34 JD 5674 plakalı aracıda alarak gitti.



Emniyetin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



ulusal.com.tr