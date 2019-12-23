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Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

YURT 23.12.2019, 12:49
Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

Beştepe Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayını araştıran Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Zanlıların Dumlupınar Mahallesi'ndeki depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu, müzik seti ve oto teybi, yazıcı, bilgisayar, spor aletleri, jeneratörler, 6 teneke zeytinyağı, bisiklet, çim biçme makinesi ve tekerlekli sandalyenin de aralarında olduğu 87 parça eşya ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Kaynak: AA
#Çalıntı #hırsızlık #gaziantep #şüpheli
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