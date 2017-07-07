Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okul ile 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, olay yerinde düşürdüğü nüfus cüzdanı sayesinde yakalandı

Nizip ilçesinde bir okul ve 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, bir okul ve çeşitli semtlerde 3 iş yerinden 2 bilgisayar ve bir yazıcı çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.



inceleme sonucu her 3 adreste hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin aynı kişi olduğu belirlendi. Zanlı H.D. hırsızlık yaptığı okulda kimliğini düşürünce yakayı ele verdi. H.D. evinde gözaltına alındı.

Zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının okulun pansiyon kısmından aldığı masa örtüsüyle yüzünü gizleyerek yemekhane kısmında gezdiği, diğer bir göründe ise hırsızlık için girdiği okuldan koşarak uzaklaşırken kimliğinin de içinde bulunduğu cüzdanını düşürdüğü görülüyor.

Başka bir iş yeri görüntüsünde ise tanınmamak için yüzüne poşet geçiren zanlı, diğer bir adreste ise fark ettiği güvenlik kamerasının elektriğini keserek kamerayı devre dışı bıraktığı görülüyor.