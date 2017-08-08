Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak, nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 92'yi bulacak

Bulutlu bir gökyüzünün hakim olduğu İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak, nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 92'yi bulacak.



Habertürk'ün haberine göre,İstanbul'da artan nem oranları ile birlikte kuvvetli rüzgarlar havada bulutlu bir gökyüzünün hakim olmasına neden olurken birkaç gündür 33-35 derecelerde seyreden hava sıcaklıklarının tekrardan 30 derecelere gerilemesine neden olacak.



HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



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