MKÜ personelinin kullanımına sunulan alanda 45 adet kulübe ve bahçe yapıldı. İlginin yoğun olduğu bahçelerin sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura ile bahçe kullanım hakkı elde eden personel 3 yıl süreyle bu hakkı kullanabilecek. Üniversite çalışanları hem aileleriyle birlikte piknik yapıp, hem de istedikleri sebze ve meyveyi yetiştirebilecek.
HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü'nde bulunan hurdalık alan Rektörlük tarafından düzenlenerek hobi bahçesi haline getirildi.
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