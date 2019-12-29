Hüsniye annenin sevinci

Ağlıyor ama mutluluktan. Çünkü 5 yıl önce kandırılıp dağa götürülen evladına yeniden kavuştu.

Hüsniye Kaya, Diyarbakır'da PKK'ya karşı başlatılan eylemi duyunca hiç teddüt etmeden katılmaya karar verdi. Aylardır çadırda bekledi. Sonunda kızına kavuştu. Şimdi evde Kaya ailesi acıyla geçirdikleri günlerin acısını çıkarıyor.

5 yıl önce 14 yaşındayken dağa götürülen Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve kardeşleriyle hasret gideriyor.

Dağdan kaçıp geldiği için çok mutlu. PKK'nın "Güvenlik güçleri size zarar verir" sözlerine o hiç inanmadı. Asker ve polis ağabeylerine güvendi.

Anne Hüsniye Kaya da kızına kavuştuğu için çok mutlu. Onu yanından bir an olsun ayırmıyor.

5 yıl sonra kızını yeniden gören baba önce şaşırdı, sonra kızını bağrına bastı. Acı günler artık onlar için geride kaldı.



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