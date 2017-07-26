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Hyundai Motor'un karı sert düştü!

Hyundai Motor'un karı yüzde 51 azaldı.

Hyundai Motor'un karı sert düştü!

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor'un net karı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 51 azalarak, analist beklentilerinin altına indi.

Hyundai Motor'un karının azalmasında Çin ve ABD'de satışların azalması etkili oldu.

Bağlı ortaklığı Kia Motors ile birlikte dünyanın beşinci büyük araç üreticisi olan Hyundai Motor ikinci çeyrekte 817 milyar won (729,1 milyon dolar) kar etti. Geçen yıın aynı döneminde net kar 1,66 trilyon won olmuştu.

Analistler ise 1,35 trilyon won kar bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte faaliyet karı 1,34 trilyon won ve satışlar 24,3 trilyon won seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler; #Hyundai Motor
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