İBB barajların doluluk oranını açıkladı. İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Barajların doluluk oranları...

2 gündür İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, barajları doldurdu. Son zamanlarda oldukça düşen doluluk oranı İstanbul halkında endişe yaratmış ve su tasarrufuna yönelik çağrılar yapılmaya başlanmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla son yağışlarla beraber doluluk oranının arttığını açıkladı.

Murat Ongun'un paylaştığı yazı şöyle:

İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %43,77'ye ulaşmıştır.

6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür.

AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek.

ulusal.com.tr