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İBB'den İstanbullulara bayram müjdesi: 4 günlük bayramın ilk 3 günü ücretsiz

İstanbullular Kurban Bayramı'nın ilk üç günü İSPARKın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. İSPARK, 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü kent genelinde yol üstü otoparklarında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den İstanbullulara bayram müjdesi: 4 günlük bayramın ilk 3 günü ücretsiz

İstanbullular Kurban Bayramı'nın ilk üç günü İSPARKın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. İSPARK, 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü kent genelinde yol üstü otoparklarında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlara uyarı yapan İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, "Kurban Bayramının ilk üç günü yol üstü İSPARKLAR ücretsiz olacak. Bu durumu istismar edip vatandaşlarımızdan para talep eden niteliksiz işletmeciler olabilir. İstanbulluların bu duruma itibar etmemelerini ve dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, İSPARKın yol üstü otoparklarından ücretsiz faydalanırken açık ve katlı otoparklar ise ücretli olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ibb #istanbul #ispark #otopark
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