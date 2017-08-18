İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, belediyenin adını kullanarak 'ilaçlama' yapıldığına ilişkin haberlere dair açıklama geldi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin adını kullanılarak, para karşılığında ilaçlama yapıldığına dair alınan duyumlara istinaden açıklama yapılması gereği doğmuştur.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü ilaçlama çalışması Büyükşehir Belediyesi resmi birimleri ve yetkilileri tarafından yapılmaktadır. “Haşere Mücadele ve İlaçlama Hizmeti” adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin adı kullanılarak yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerekmektedir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının çerçevesi ve kapsamı hakkında bilgi almak için vatandaşlarımızın ALO 153 Beyazmasa’yı aramalarını önemle arz ederiz."

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