İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla bölgelerinde beklenen yağış gerçekleşti. Metrekareye 15 kg yağış düştü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteorolojik verilere göre yağış İstanbul'u terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla bölgelerinde beklenen yağış gerçekleşti.



Metrekareye 15 kg yağış düştü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteorolojik verilere göre yağış İstanbul'u terk etti.



Meteoroloji ve AKOM uyardı



Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "İstanbul Şile, Tuzla, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve çevreleri ile Kocaeli'nin Gebze Dilovası, Körfez ilçeleri ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



İstanbul için son hava tahmini



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.